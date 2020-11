Cri stomizzati

Oggi lunedì 09 novembre alle ore 15 è partita la settima spedizione di materiali per la Romania. Quest’anno il trasporto sarà interamente donato dalla Trasporti Internazionali Transmec Spa di Campogalliano. Il progetto da sempre conosciuto come progetto “Stoma Care”, da quest’anno in onore del suo fondatore, è diventato il progetto“Stefano Piazza”

Il progetto “Stoma Care” conosciuto in Comitato CRI come Progetto Romania, è stato ideato da AMIS (Associazione Modenese Incontinenti e Stomizzati) che grazie al suo presidente, nonché volontario della Croce Rossa, Comitato di Modena, Stefano Piazza ha reso possibile l’aiuto a molti pazienti rumeni portatori di stomia in condizioni sanitarie molto precarie. La sensibilità di Stefano, aumentata dal fatto di essere lui stesso stomizzato, ha inizialmente trovato sfogo spedendo a Bucarest, tramite corriere, varie scatole di materiale sanitario.

Il progetto nato come una piccola iniziativa cresce fino a ricevere il supporto logistico del Comitato di Modena della Croce Rossa, diventando così nel corso degli anni una vera e propria missione umanitaria internazionale. Infatti oggi si occupa del recupero in tutta Italia di materiale sanitario e della sua distribuzione in Romania, paese in cui le cure mediche hanno costi sproporzionati rispetto ai redditi medi.

La prima missione risale al novembre 2011 che ha favorito lo sviluppo di un ponte “fattivo” tra i due territori. L’obiettivo apparve chiaro fin da subito – non fermarsi alla mera spedizione di materiali, ma puntare ad una reale crescita delle condizioni di vita (formazione sull’uso delle stomie, coinvolgimento figure sanitarie, etc…).

Con il passare degli anni e dopo varie missione con cadenza annuale, le donazioni di materiale sono cresciute al punto che nel 2017, con la quinta spedizione, i volontari del Comitato di Modena hanno inviato tre autocarri di materiale sanitario destinato a persone incontinenti e portatrici di stomia oltre che materiale sanitario per gli ospedali di Bucarest e Arad.

È così che nel frattempo hanno aderito al progetto, i Comitati della Croce Rossa Rumena di Arad e Bucarest, che si occupano della distribuzione del materiale alla popolazione durante l’anno.

Nel 2019 AMIS, grazie al supporto del Comitato di Sassuolo, ha spedito oltre 90 000 dispositivi di protesi, 2 bancali di materiali sanitari-ospedalieri ed altri beni come letti. All'arrivo a Bucarest, la delegazione di Croce Rossa è stata ricevuta presso il Palazzo del Popolo, sede del Senato rumeno, per la conferenza stampa ed i saluti istituzionali. I volontari hanno incontrato presso l’Ambasciata d’Italia, l’Ambasciatore Marco Giungi, che si è personalmente congratulato per l’importante lavoro svolto in Romania.

Cosa cambia nel 2020 anno di Covid? Lo abbiamo chiesto al presidente del comitato CRI di Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli e a quello di Modena, Carlo Meschiari, ed entrambi concordano nel riconoscere che: “ il 2020 é un anno difficile con tutti i nostri volontari impegnati sul territorio per dare supporto sanitario e sociale a chi nelle nostre zone sta subendo le conseguenze di questa emergenza. Ma non potevamo dimenticare chi soffre, oltre che per gli effetti della pandemia, anche per il disagio di dover convivere ogni giorno con una stomia in una nazione a noi tanto vicina ma con risorse davvero limitate. Per questo, grazie a Transmec, siamo felici che il materiale raccolto possa arrivare ai colleghi rumeni che si adopereranno per distribuirlo nel loro paese a chi più ne ha bisogno”