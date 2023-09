Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Rimaniamo ancora colpiti dalle parole dell’assessore regionale alla sanità Donini che parla di ottimizzazione delle risorse quando in realtà dietro questa bella frase si nasconde il più grande taglio alla sanità modenese, taglio ancora più grave perché riguarda i servizi di urgenza.Con la scusa di alleggerire gli infermieri e le ambulanze professionali dai casi 'superficiali”, si nasconde una carenza di personale specializzato drammatica, che la Regione risolve affidando l'emergenza ai volontari. Emerge anche chiaramente come il depotenziamento degli ospedali periferici, in particolare Mirandola e Pavullo, ha di fatto obbligato le ambulanze ‘professioniste’ ad essere continuamente in viaggio su una viabilità al collasso per raggiungere gli ospedali del capoluogo su cui si è concentrata tutta l'attività - afferma Fdi -. Abbiamo quindi pazienti che impiegano moltissimo tempo prima di raggiungere un luogo di cura e che necessitano pertanto di essere stabilizzati da infermieri professionali. L'estrema miopia con cui si opera a livello provinciale non considera nemmeno lo spostamento dell'auto medica da Casumaro a Cento, ricordando che questa copriva in caso di necessità fino a Camposanto'.Ma Fdi attacca anche i sindaci leghisti di Sassuolo e Mirandola che non hanno partecipato al voto.'Una completa e miope visione di insieme imputabile al partito democratico regionale e stigmatizzata dal voto emerso in Ctss, nell’ambito del quale colpisce l’assenza dei sindaci di Mirandola e Sassuolo nonché il voto favorevole del sindaco di Pavullo che evidentemente non ha avuto modo di studiare le ricadute del piano sulla sua comunità. Chiediamo a tutti i sindaci di prendere una posizione con maggior coraggio per il bene della comunità che rappresentano e non del partito al quale sono iscritti'.