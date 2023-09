Da Finale Emilia al tribunale di Modena, il grido dei Comitati: 'Fermatevi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'E incredibile - afferma Maurizio Poletti dell'Osservatorio Civico ora Adesso Tocca a noi. Nonostante i sequestri e le evidenze svolte in questi anni che avevano portato anche al sequestro della discarica, ed un processo in corso, si procede come se nulla fosse, chiaramente con l'avvallo della Regione. Chiediamo che l'autorizzazione venga rivista e che in attesa della sentenza i lavori siano bloccati'.Nel dicembre del 2019 i carabinieri avevano dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’impianto ma il tribunale del Riesame ne ordinò il dissequestro. La discarica di Finale Emilia è ora oggetto di un progetto di ampliamento, dopo gli ultimi dati forniti da Arpae che parlano di sostanze inquinanti nei limiti di legge. Proprio su questo punto si scagliano comitati e associazioni contrari al sito, al suo ampliamento e che hanno dato vita al sit in davanti al tribunale. Anche il Comune di Finale Emilia si è costituito parte civile.