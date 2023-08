Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Di fronte a tutto ciò, non essendoci argomentazioni nel merito non resta che denigrare l'avversario.Una politica che non ci piace e che non si addice ad un servitore dello Stato quale dovrebbe essere un Senatore della Repubblica. La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti: gli esponenti locali e nazionali modenesi di Fdi fanno gli avvocati d’ufficio del Governo, difendono tutte le scelte di Roma anche quando sono contro gli interessi di Modena. Ma non solo, sembra che non abbiano neppure la forza di far valere i bisogni di Modena con i loro colleghi di Roma. Una destra al governo incapace di amministrare con politiche di prospettiva. Mancano le idee e questo ci preoccupa. Sappiano che se hanno bisogno di due dritte sulla città noi siamo a disposizione, perché la città viene prima delle parti politiche' - chiude la Venturelli.