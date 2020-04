Deceduti e letalità

Il 54,4% delle persone decedute aveva più di 80 anni 28,1% dagli 80 e agli 89 anni e il 26,3% con più di 90 anni se aggiungiamo la fascia di età maggiormente colpita in percentuale da gli effetti mortali della patologia arriviamo ad una 74,2% sostanzialmente. su 4 persone decedute per cause riconducibili con è per coronavirus la maggior parte 3 persone avevano più di 70 anni. la percentuale dei decessi per farci dieta si abbassa drasticamente al di sotto dei 70 anni tra i 60 e i 69 anni è compreso un altro 7,1% il 2% riguarda persone comprese tra i 50 e i 59 anni sotto i 50 la mortalità incide per degli Zero, partendo dallo 0,7% per la fascia di età 40 49 anni 0,3% dai 30 ai 39 0,1% dai 20 ai 29 anni scendendo fino ad un dato fisiologico sostanzialmente a zero nella fascia di età dai 0 ai 19 annPiù bassa stando sempre i dati dell'istituto superiore della sanità la media di età nell'elenco dei contagiati in questo caso scende a 62 sui 94312 casi di Kobe di cui 8956 sono operatori sanitari