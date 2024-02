'Degrado e ritardi alle ex fonderie: ecco l'eredità di Muzzarelli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In questi giorni, per l'ennesima volta, è stato annunciato l'avvio degli interventi anche nel lotto due che dovranno riguardare anche una bonifica del terreno che, dopo i rilievi e gli scavi che hanno confermato la presenza di inquinanti, attende da 20 anni.

Una pesante eredità per la prossima amministrazione che dopo altri dieci anni di sostanziale immobilismo dovrà attuare una riqualificazione ancora in alto mare. Una eredità che chiediamo all'amministrazione di illustrare nel merito, prima della fine del mandato. Crediamo sia opportuno spiegare ai cittadini motivi e costi dei ritardi ma soprattutto garanzie sui tempi di realizzazione non solo del primo lotto, ma anche degli altri in programma. Per porre nelle condizioni la prossima amministrazione, qualunque essa sia, di procedere con la realizzazione dei progetti superando una volta per tutte l'immobilismo che anche negli ultimi dieci anni ha negato, anziché restituire, un'area strategica nello sviluppo della città'.