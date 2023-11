Differenziata, a Modena parte la raccolta porta a porta notturna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La novità, introdotta nell’ambito della cosiddetta fase due del programma di trasformazione dei servizi ambientali, prevede, come da nuova ordinanza comunale, che i cittadini espongano nei pressi del proprio civico i sacchi gialli e blu della raccolta differenziata dopo le 19 e prima delle 23. Il passaggio porta a porta degli operatori incaricati dal Gruppo Hera, infatti, è previsto di notte, e consentirà di liberare la città dai sacchi di carta e plastica esposti correttamente già entro le 6-6.30.Il calendario già consegnato alle utenze non cambia e l’esposizione va fatta la sera precedente rispetto al giorno di raccolta indicato.

Sono escluse da tale cambiamento le frazioni, il forese, il centro storico e le zone artigianali-industriali.

Il debutto della raccolta notturna avverrà quindi nel Quartiere 4 e, parzialmente, nel Quartiere 3 dove è in vigore il calendario rosso. I cittadini sono quindi invitati ad esporre il sacco blu con la carta domenica sera affinché gli operatori possano iniziare a ritirarli nella notte. Il procedimento vale per tutti i cittadini residenti nelle aree residenziali.



Nel forese, dove il porta a porta è integrale (circa 5 mila utenze), dal 4 dicembre raddoppia inoltre la frequenza della raccolta di carta, plastica e organico. Anche nelle zone artigianali industriali (5,4 mila utenze) sarà potenziata la raccolta dell’organico. Il servizio sarà così omogeneo in tutta la città. Sono in distribuzione i calendari aggiornati.

'Con l’entrata in vigore del nuovo orario notturno che anticipa la raccolta porta a porta – spiega Fabia Ferrioli, responsabile Servizi Ambientali del Gruppo Hera per l’area di Modena – si chiede ai cittadini di esporre i propri rifiuti entro le 23, in modo che non rimangano sui marciapiedi i sacchetti esposti tardivamente, cioè dopo il passaggio degli addetti. Il cambiamento comporterà un periodo di rodaggio ed è già in corso una attività di sensibilizzazione da parte dei tutor, il cui presidio a rotazione le isole ecologiche non è mai venuto meno da quando è stata avviata la trasformazione dei servizi ambientali'.