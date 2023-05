Disastro rifiuti a Modena, i cittadini se ne ricordino alle urne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













oltre a segnalare l’allargamento della situazione di degrado in zone di Modena come le Moraneche erano state risparmiate, vorrei fare alcune considerazioni sul consenso di cui godono le forze politiche che governano a livello locale le province e la regione Emilia Romagna.Se di fronte a questo scempio (allagamento della Romagna in primis) gli elettori perseverano a scegliere il Pd ed i suoi accoliti 5 Stelle in qualsivoglia elezione, dalle circoscrizioni alla Regione, non possono poi lamentarsi di quanto regolarmente succede.Occorre mantenere buona memoria di quanto è accaduto, perché le elezioni sono lontane e perché in ogni caso useranno poi sempre lo spauracchio fascismo per ricondurre la gente a votare per loro.Infine bisognerebbe affrontare il problema fiscale: perché pagare profumatamente un servizio che non funziona e fa guadagnare solo Hera con più spazio nell’inceneritore di via Caruso da vendere agli enti esterni? Non è possibile fare una class action nei confronti del Comune di Modena iniziando a non pagare la Tari? Oppure la disobbedienza civile vale solo per chi imbratta i monumenti?Grazie per l’ospitalità