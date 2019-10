don dino saluto

VIALE GRAMSCI: IL SALUTO E L’EREDITA’ DI DON DINO

Da 22 anni alla guida della parrocchia San Giovanni Evangelista, Don Dino va in pensione. Il sacerdote traccia il bilancio della propria attività in una parrocchia che sorge in una delle zone calde della città per la sicurezza

Una chiesa vocata all’aiuto ai poveri, ad essere parte integrante, viva e presente, con le proprie attività nella vita del quartiere. E’ la parrocchia san Giovanni Evangelista che da decenni, ha trovato collocazione nel bel mezzo del parco XXII aprile, spesso al centro delle cronache cittadine. Una parrocchia cresciuta nel tempo, e guidata da Don Dino. Dopo 22 anni di attività anche per lui è arrivato il tempo della pensione. Annunciata anche nel giornalino della chiesa distribuito a tutte le famiglie del popoloso quartiere. E tra le tante cose fatte ce ne sono diverse che don dino lascerà in eredità al suo successore Don Graziano Gavioli che di ritorno dalle missioni sarà affidata la parrrocchia

Dove in onore della trasparenza e dell’apertura verso il quartiere don dino pubblica da anni il giornalino della parrocchia in cui oltre alle attività elenca tutte le entrare le spese e la destinazione dei soldi. Fortissima la vocazione verso i poveri italiani e nelle missioni. Un’attività di pari passo con le iniziative organizzate nel quartiere. Don Dino è convinto che la partecipazione e lo spirito di comunità siano le migliori armi contro degrado ed insicurezza

Ed è proprio la spinta di una parrocchia che partecipa e valorizza alla vita del quartiere sostenendo le tante realtà che costituisce l’eredità morale di Don Dino ed il messaggio lanciato ai parrocchiani e non solo

