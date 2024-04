Dondi (Fdi): 'Cra Gorrieri a Modena: un’inaugurazione che sa di beffa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

inaugura la Casa residenza per anziani Gorrieri che prenderà il posto della Cra Ramazzini di via Luosi. È un’inaugurazione che sa di beffa, sia perché gli anziani non sono già dentro e neppure ci andranno presto perché l’opera non è terminata e le certificazioni mancano. Fu decisa nel 2018, ma solo ora si intravede la fine del cantiere. Cantiere peraltro mai segnalato nel succedersi abbastanza frequente di ditte incaricate dei lavori. A tal proposito vorrei ricordare che l'affissione del Cartello di Cantiere è obbligatoria sia secondo il DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Si tratta del primo aspetto che si controlla durante le verifiche di regolarità dell'attività del cantiere'. A parlare è l'onorevole Fdi Daniela Dondi.

'Il sindaco posò poi la prima pietra nel 2020 con una cerimonia che lasciò di stucco chi vi partecipò, notando un certo numero di anziani ospiti presenti in pieno autunno. Dopo la prima pietra nulla accadde, come nulla accadde in merito alle altre tre Case residenza promesse, ripromesse e tornate a promettere. Gli anziani non sono, d’altra parte, mai stati una priorità dell’amministrazione Muzzarelli, che si è distinta per la propensione a costruire dovunque e comunque - continua Dondi -. L’abbiamo ben compreso quando il Centro per i Disturbi cognitivi e Demenze è stato relegato all’RNord, esponendo i fragili a situazioni potenzialmente pericolose in considerazione dei problemi di sicurezza che ci sono; l’abbiamo capito quando abbiamo appreso della qualità dei pasti consegnati agli anziani da CIR; l’abbiamo compreso quando l’antica struttura della Cra Ramazzini, dopo qualche lavoro eseguito per tacitare parenti di anziani ricoverati, è riprecipitata nel degrado...'



'L’ultima “cortesia” riservata agli anziani modenesi è stata quella di realizzare la Casa Residenza Gorrieri garantendo solo 70 posti in convenzione, esattamente come erano alla Cra Ramazzini, sapendo che erano del tutto insufficienti. Gli altri 20 sono privati, come privati sono i 2 appartamenti realizzati all’interno. Il Pd accusa regolarmente il Centrodestra di volere privatizzare servizi e sanità, ma poi quando opera sui territori, non pare vero di procedere privatizzando. A un certo punto della vita, avendo tutti genitori o persone a noi vicine anziani, potremmo doverci confrontare con questi problemi, senza dimenticare che assieme al problema migratorio, la vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la società è chiamata ad affrontare. Mi chiedo se ci sia alleanza, comprensione o prevalgono interessi e scarto?'