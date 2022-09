Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye, la Russia ha riconosciuto l'indipendenza

La Russia ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni di Zaporozhye e Kherson, secondo i decreti del presidente russo Vladimir Putin pubblicati venerdì dal database ufficiale delle informazioni legislative. Lo riporta la agenzia Tass.Un documento riconosce 'la sovranità statale e l'indipendenza della regione di Zaporozhye', l'altro - della regione di Kherson. Entrambi i decreti entrano in vigore il giorno della loro firma, oggi stesso.Secondo i documenti, 'la decisione del presidente russo si basa su principi e norme universali del diritto internazionale, riconoscendo e confermando il principio di uguaglianza e autodeterminazione dei popoli sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, e riguardo alla volontà popolare espressa in un referendum'.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha spiegato che la cerimonia per firmare i trattati di adesione con quattro nuovi territori - le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR), così come le regioni di Zaporozhye e Kherson - si terrà al Cremlino alle 15, ora di Mosca, le 14 in Italia.I referendum sull'adesione alla Russia nella DPR e nella LPR, nonché nelle regioni di Zaporozhye e Kherson si sono svolti dal 23 al 27 settembre. Nelle regioni di Zaporozhye e Kherson, l'interrogazione recitava come segue: 'Sei favorevole che la regione lasci l'Ucraina, creadno uno stato indipendente unendosi alla Federazione Russa?' La stragrande maggioranza dei residenti ha risposto positivamente a queste domande. In precedenza, Putin aveva affermato che Mosca avrebbe sostenuto la decisione presa durante questi referendum.