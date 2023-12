Dopo Cgil e sindaco, al vescovo arriva la solidarietà dell'Anpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

della Cgil , il vescovoincassa la solidarietà anche dell'Anpi del presidente'A nome dell’Anpi esprimo piena solidarietà al vescovo di Modena, monsignor Erio Castellucci, per le polemiche di cui è fatto oggetto, sulle donazioni erogate con il fondo della carità del vescovo alla Ong Mediterranea Savings Human impegnata nelle attività di salvataggio degli immigrati nel Mediterraneo - afferma Bulgarelli -. L’indagine in corso sulla ONG viene polemicamente utilizzata per attaccare chi sostiene le sue attività in nome della dignità umana e della carità evangelica, che guida l’azione della chiesa e del nostro vescovo'.'Alleviare le sofferenze umane e rimuoverne le cause è un messaggio e un impegno che condividiamo, in forme e con diversa cultura, con tutti coloro che agiscono quotidianamente per la pace e la giustizia.

Questa opera non può in alcun modo essere strumentalmente tramutata in favoreggiamento della immigrazione clandestina. Chi con questa accusa ha da tempo ingaggiato una caccia alle streghe fatta di paura, intimidazioni e odio alimenta la cultura del nemico, deforma la realtà dei problemi veri delle persone e alimenta la propria posizione di potere. La storia e i valori dell’Anpi sono parte del difficile cammino che insieme dobbiamo percorrere per dare speranza e futuro in una umanità migliore' - chiude l'Anpi.