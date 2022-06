'L'omicida andava fermato prima, non è stato applicato il Codice Rosso, imperdonabile'

'Le avvisaglie c'erano e si doveva intervenire tempestivamente ma il Codice Rosso non è stato applicato correttamente. Non possiamo perdonarci per non aver evitato l'ennesimo e duplice femminicidio'. Sono parole che politicamente e umanamente pesano come macigni sulla responsabilità delle istituzioni quelle che arrivano dalla parlamentare del Movimento 5 stelle Stefania Ascari relatrice alla Camera della Legge sull'introduzione del cosiddetto Codice Rosso che dispone misure eccezionali a livello giudiziario per disporre provvedimenti immediati di arresto o di allontanemento per casi di violenza di genere.Quella della Cavazzone di Castelfranco nella quale si è consumata la tragedia era 'Una casa già visitata molte volte dalle forze dell'ordine. Renata temeva il patrigno, era angosciata dall'idea che proprio in vista dell'udienza per la separazione, avrebbe fatto qualcosa di brutto alla madre, Gabriela' - sottolinea Ascari.'Di Montefusco avevano tutti paura.Montefusco non avrebbe potuto detenere quel fucile con cui ha compiuto i femminicidi e, in virtù del Codice Rosso, non avrebbe potuto neanche avvicinarsi alle due donne. Come nella maggior parte dei casi, si è trattato di una tragedia annunciata, per la quale si doveva intervenire tempestivamente. Le avvisaglie c'erano tutte, ma a queste non è seguita una corretta applicazione della Legge Codice Rosso. Intanto ad altre due donne è stata strappata la vita per mano di un uomo e noi non possiamo perdonarci di non averlo evitato. Servono formazione, tempestività, intransigenza. Non può essere la stessa rete a condannare a morte le donne'.E sul duplice omicidio è intervenuta il Consigliere regionale PD Palma Costi: “Credo sia urgente la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di valutare se siano state attuate tutte le misure atte ad evitare questi ennesimi femminicidi”. “Nello stesso tempo – sottolinea -, è bene valutare la rete dei servizi sul territorio, le loro aperture e la loro adeguatezza rispetto ai bisogni di accompagnamento e sostegno delle donne che stanno vivendo situazioni di grande difficoltà. La prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne è responsabilità di tutti' - conclude Palmpa Costi. 'Nessuno si può sentire escluso”.