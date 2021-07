E Burioni irride i non vaccinati: 'Staranno in casa come sorci'

'Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci'. E' questa la frase pubblicata ieri sera a mezzanotte, poco dopo la conferenza stampa del premier Draghi , dal virologo Roberto Burioni. Burioni, ospite fisso di molte trasmissioni della tv di Stato, paragona dunque i non vaccinati ai topi. Una offesa che, peraltro, evoca drammatici parallelismi col passato. Siamo arrivati a questo livello. Tanti i commenti diverti e di consenso che questo messaggio ha provocato tra i sostenitori del noto medico.