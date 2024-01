'E' emergenza violenza giovanile, la scuola sia presidio di legalità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così la deputata M5S Stefania Ascari, il coordinatore provinciale Massimo Bonora e i consiglieri M5S del comune di Modena Enrica Manenti, Barbara Moretti, Andrea Giordani, Giovanni Silingardi sulla grave aggressione della quale è rimasto vittima un minore sul bus, mentre tornava da scuola. Da alcune proposte di merito avanzate dai referenti locali e nazionali del Movimento 5 stelle.



'Bisogna realizzare una strategia condivisa e permanente, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio, come da proposta della deputata M5S Stefania Ascari, per il monitoraggio del fenomeno della dispersione scolastica e per favorire l’inclusione sociale, culturale e lavorativa dei giovani in difficoltà sottraendoli alla criminalità. Accanto a ciò, è bene ricordare che l’accoglienza senza regole e senza integrazione alimenta marginalità e criminalità con seri problemi per l'ordine pubblico e questi possono essere contrastati solo attraverso l'integrazione scolastica e sociale. La scuola sia un presidio di legalità'.