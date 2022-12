E il presidente del Senato celebra la nascita del Msi

Il senatore modenese Pd Vaccari: 'Una deriva culturale inqualificabile. Dimissioni!'

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, celebra la fondazione del Movimento sociale italiano, costituito il 26 dicembre del 1946. La Russa lo fa ricordando il padre, 'che fu fra i fondatori del Movimento sociale italiano in Sicilia e che scelse il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana'.



Durissima la replica del senatore Pd modenese Stefano Vaccari: 'Solo qualche giorno fa hanno giurato sulla Costituzione antifascista ed ora esaltano fondatori, nascita e storia del Msi. Isabella Rauti e Ignazio La Russa sono incompatibili con i loro ruoli di governo e istituzionali. Una deriva culturale inqualificabile. Dimissioni!'.





