E tutto diventò surreale: Ausl di Ferrara lancia 'vaccino in maschera'

'Vaccino in maschera: festeggia Carnevale all'hub vaccinale con gli Open Day: tutti i weekend del mese di febbraio vaccinazione dedicata a bambini e giovani'. A proporre l'iniziativa è l'Ausl di Ferrara con una locandina che unisce il vaccino alla festa di carnevale con tanto di rima.Uno slogan surreale e a dir poco spiazzante. Uno slogan che accosta il divertimento e la spensieratezza del Carnevale con una scelta seria, importante e ponderata per ogni famiglia, come quella del vaccino somministrato ai minorenni. Una scelta frutto di riflessione e di attenta analisi che difficilmente può essere associata a una maschera di Carnevale. E' evidente del resto che il carnevale non si festeggia in un hub vaccinale, ma questo è il messaggio che l'Ausl ferrarese ha deciso di lanciare. Magari con intenti volutamente provocatori.