Ecco la sinistra: Bonaccini chiude la campagna con cena da Bottura

La notizia circolava di giorni, ma a darne notizia ufficiale è oggi Reggio Report. Stefano Bonaccini chiude la campagna elettorale con una supercena di finanziamento a Modena, con chef pluristellato e anche un superprezzo.





Questa sera, lunedì 20, lo chef Massimo Bottura, firma infatti una cena per finanziare la campagna elettorale del governatore ricandidato: l’appuntamento è alle 20 al Convivio di via Ginzburg 39, a Modena. Un evento non esattamente pop: si parla di una cinquantina di persone che, per assaggiare i piatti di Bottura, verseranno mille euro a testa a pro della campagna elettorale di Bonaccini.