Elezioni a Modena, 141mila i cittadini con diritto di voto

Gli aventi diritto al voto a Modena per le elezioni del Parlamento europeo sono 138 mila 718, comprensivi di residenti in città, di cittadini attualmente in Paesi extra Ue e di iscritti alla lista aggiunta in quanto comunitari (66 mila 622 maschi e 72 mila 96 femmine). Il numero degli aventi diritto di voto per le Comunali è superiore a quello per le Europee perché in questo secondo caso non sono conteggiati gli iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero in un Paese europeo.

I concittadini emigrati, infatti, possono votare per il Parlamento europeo nel Paese Ue in cui si trovano ad abitare, ma devono fare ritorno in città se vogliono votare per le Amministrative.



I cittadini modenesi residenti fuori dall’Italia o temporaneamente in un Paese Ue per motivi di lavoro o studio che hanno richiesto di votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari del Paese in cui si trovano, infatti, sono 2 mila 769 cittadini (1.502 maschi e 1.267 femmine); mentre sono 30 gli elettori modenesi domiciliati in un altro Comune per motivi di studio che voteranno nel Comune in cui si trovano (6 maschi e 24 femmine) e 10 gli elettori di altri comuni domiciliati a Modena per motivi di studio (4 maschi e 6 femmine, dato che potrebbe non essere ancora definitivo).



Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18° anno di età entro la data delle elezioni. In questa tornata elettorale, i diciotenni cje per voteranno a Modena per la prima volta saranno 628 in totale, di cui 303 maschi e 325 femmine.