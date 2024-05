Elezioni a Modena, ecco i nomi della lista della prof Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena, amministrata da quasi ottant’anni dallo stesso camaleontico partito, oggi PD, è una città giunta al capolinea. Quella che ci aspetta è un’impresa ardua ma, oggi, possibile. Si può far uscire Modena dal tunnel in cui è stata intrappolata solo con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e le cittadine modenesi pronti a rimboccarsi le maniche e a porre al centro di ogni progetto e iniziativa il solo interesse della città e di coloro che la vivono' - afferma la Modena.'Sono entusiasta perchè sto facendo una campagna elettorale incontrando le persone sul territorio, e nella mia lista sono presenti candidati di diverse età e professioni.

Il mio programma “Modena x Modena” punta sulla qualità della vita, il sociale, la sicurezza, la sanità, l’urbanistica, la cultura. E la sanità pubblica, in cui il mio obiettivo è quello di superare le varie aziende sanitarie locali per crearne una unica così da ridurre anche le liste d’attesa. La mia lista Modena x Modena è un’unione sociale che supera le ideologie di destra e sinistra, fatta di persone che hanno deciso di impegnarsi per il bene della città. Io sono una liberale, democratica e cristiana. Come sempre, ci metto il cuore'.

Dal punto di vista politico, come noto, la Dc del segretario nazionale Cuffaro e del vice segretario vicario Samorì, appoggia ed ha inserito due propri candidati, nella lista ModenaxModena.

Ecco i 32 candidati.

Eunice Aigbe,

Vittorio Ballestrazzi,

Paolo Baraldi,

Maria Silvia Braccini,

Lucia Carulli,

Gianni Casale,

Federica Valeria Dallari,

Giacomo Ferraresi,

Maria Cecilia Ferraresi,

Francesco Ferrari,

Paolo Alberto Gasparini,

Giovanni Gozzi,

Claudio Guicciardi,

Alessandro Lancellotti,

Gaetano Liguori,

Elisa Lodi,

Silvia Lodi,

Francesca Lucchi,

Alberto Modena,

Camillo Po,

Katia Poletti,

Maria Luisa Poli,

Maria Francesca Rizzo,

Giorgio Rosini,

Eugenia Rossi,

Paola Rosalba Russo,

Nenee Sene,

Claudio Sgarbi,

Paola Tenti in Giovetti,

Valeria Vivarelli,

Matteo Zaccarelli,

Valeria Zanasi detta Daniela.