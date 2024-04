Elezioni Castelfranco, Rosanna Righini candidata sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Rosanna Righini, candidata sindaco per il centrodestra, sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega, alle prossime elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno.



'La politica attuata dalle ultime amministrazioni è sempre stata orientata a mantenere il potere politico e, conseguentemente, a mettere in secondo piano invece l'interesse e il futuro del territorio. I fatti lo dimostrano. I principali indicatori che incidono sulla qualità della vita dei castelfranchesi sono peggiorati. Su tutto la criminalità e la microcriminalità (sempre più diffusa anche tra i giovani e soprattutto legata all'immigrazione non controllata, teorizzata e voluta dalla sinistra) e un sistema sociale che ha favorito l'immigrazione senza possibilità di garantire integrazione. Allo stesso tempo è calato il livello dell'assistenza sanitaria. Dopo la chiusura dell'ospedale, del Pronto Soccorso e del punto di primo intervento, sostituito da un Cau, si sono tolti presidi essenziali alla cittadinanza che, lo ricordiamo, rappresenta numericamente uno dei distretti più importanti della Provincia.



Allo stesso modo è peggiorata anche la già critica situazione della viabilità a tutti i livelli e quella della sosta. Nel nostro programma questi ed altri punti sono stati affrontati in termini di proposte chiare e sostenibili. Perché, da persone che da sempre vivono e lavorano e amano il territorio, abbiamo le idee chiare e tutto l'interesse per costruire un futuro migliore per Castelfranco', conclude Righini.



'Sono felice di annunciare la candidatura a sindaco di Castelfranco Emilia di Rosanna Righini, alla quale va il mio più sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata a mettere in campo le sua professionalità e il suo impegno. Rosanna, castelfranchese doc, è il profilo migliore che il centrodestra possa esprimere e riuscirà a dare un importante contributo al programma elettorale della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia sarà convintamente accanto a Rosanna con una squadra competente e motivata, pronta a contribuire in modo importante con un contribuito di idee e di progetti che saprà dare ai castelfranchesi una valida alternativa dopo decenni di amministrazioni di sinistra', aggiunge Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.



'La Lega sarà al fianco di Rosanna Righini e nel vero centrodestra così come avvenuto in tutti i grandi comuni della Provincia. Siamo convinti della bontà della scelta e del candidato, che farà soffiare forte il vento del cambiamento a Castelfranco', conclude Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega.