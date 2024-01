Elezioni comunali: Verdi e sinistra insieme con il PD a Campogalliano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Si tratta di un profilo personale e politico che riteniamo possa rispondere efficacemente al ruolo di interprete di una auspicabile coalizione di centro-sinistra per Campogalliano' - affermano in una nota Alleanza Verdi Sinistra-Reti Civiche (Sinistra Italiana-Europa Verde/Verdi-Insieme a Sinistra).'Per questo motivo - dicono - abbiamo avviato con la candidata sindaca un percorso di confronto programmatico che auspichiamo possa giungere a buon fine e che possa consentire la definizione di una proposta unitaria del centro-sinistra a carattere progressista, democratica ed ecologista.



Le tematiche per le quali si andrà al confronto non mancano e saranno quelle per noi più pregnanti per il territorio comunale di Campogalliano: qualità del lavoro, ambiente, qualità dell’aria e sicurezza idraulica, politiche sociali e strutture socio-sanitarie, rigenerazione e riqualificazione urbana, ascolto delle esigenze dei giovani e concrete azioni e iniziative in loro favore, supporto e incentivazione delle attività commerciali e delle associazioni locali, sviluppo urbanistico, diritto alla casa, edilizia sociale.

Nonostante le gravi restrizioni e iniquità che l’azione dell’attuale Governo nazionale impone quotidianamente soprattutto alle realtà amministrative più piccole, siamo certi che a Campogalliano, unendo tutte le forze, civiche e politiche, del centro-sinistra si possa riuscire ad affrontare e risolvere efficacemente ogni sfida per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio' - concludono.