Elezioni, Dell'Orco ritorna in campo col Movimento 5 Stelle

L'ex deputato modenese Michele Dell'Orco, non eletto alle ultime elezioni e quindi con un solo mandato alle spalle, torna in campo e si ricandida col Movimento 5 Stelle.'Il Movimento 5 Stelle è la mia casa politica. In questi 13 anni ho seguito il Movimento durante il bello e cattivo tempo, da attivista, da deputato di opposizione e da sottosegretario di governo. Ci accusavano di proporre cose irrealizzabili come il Reddito di Cittadinanza (ricordate il ritornello 'si, ma le coperture?') eppure l'abbiamo realizzato - afferma Dell'Orco -. Abbiamo centrato molti obiettivi e possiamo dirlo a testa alta: Superbonus 110%, Decreto dignità, Assegno unico familiare, Taglio pensioni d'oro e dei parlamentari, Ecobonus per auto ecologiche, Fondo risarcimento per i risparmiatori truffati, Legge spazzacorrotti e tanto altro. La destra oggi parla di nucleare e di ponte sullo stretto, mentre Letta e Calenda propongono agende mitologiche. Per noi invece chi è sotto la soglia di povertà viene prima dei cosiddetti 'migliori'. Proponiamo il salario minimo a 9 euro l'ora, contrastando la precarietà, intervenendo per i giovani che non possono comprare casa, investendo sulle rinnovabili e non su trivelle e nucleare. Noi abbiamo un'idea di futuro, gli altri hanno Berlusconi e Tabacci. Ho fiducia nel nuovo corso e ho deciso di mettermi a disposizione del MoVimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte alle prossime elezioni'.