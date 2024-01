Elezioni, Forza Italia scalda i motori: doppia tappa modenese per Tajani e Bernini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il suo nome sarà insieme ad altre proposte, che arriveranno dagli alleati, sui tavoli nazionali e regionali di coalizione che dovranno decidere nell'ottica di convergere su una candidatura unitaria. 'E' dal '94 che a Modena il centro destra di presenta unito - afferma Giacobazzi - e sono sicuro che anche questa volta lo sarà'.









Insieme a Piergiulio Giacobazzi, questa mattina, a presentare l'appuntamento con il vicepremier Antonio Tajani, Antonio Platis, vicecoordinatore regionale e consigliere provinciale, indicato anche come possibile candidato alle europee, e il Vicecoordinatore provinciale e già assessore a Vignola Franca Massa, oltre ad eletti del partito tra cui l'Assessore all'urbanistica del Comune di Sassuolo Ugo Liberi.

'Forza Italia è un partito in crescita che sta rinascendo e ed è strutturato sul territorio, orgoglioso di essere la seconda forza all'interno della coalizione di centro destra' - afferma Massa.



'L'incontro con il Vicepremier Tajani che si intratterà per diverse ore nell'ambito del suo tour sarà una occasione per un confronto sui grandi temi del dibattito politico e sui programmi di Forza Italia per le prossime elezioni e per porre direttamente temi ed avere risposta. Una occasione garantita anche al mondo dell'impresa e dell'industria in un incontro dedicato' - ha sottolineato Antonio Platis che in merito al suo nome per una candidatura alle elezioni europee, ha dichiarato: 'Me lo hanno chiesto e mi sono messo a disposizione come a disposizione lo sono tutti coloro che stanno portando avanti la grande eredità lasciata da Silvio Berlusconi'.