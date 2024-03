Muzzarelli shock: 'A Modena la destra inquina i pozzi della democrazia', poi agita lo spettro dell'attentato di Mirandola nel 2019

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono frasi che pesano come macigni quelle che sgorgano dalla bocca di Giancarlo Muzzarelli sindaco di modena a scadenza di mandato. Pronunciate davanti alla platea del PD accorsa al Tube di Modena per la presentazione del programma elettorale del Partito Democratico per le elezioni del Comune di Modena. Dopo l'intervento introduttivo ed illustrativo del programma da parte della Segretaria cittadina Federica Venturelli sale sul palco lui e partendo dal riferimento ai fatti del comune di Bari dove l’ispezione disposta dal ministero dell’Interno per sospette infiltrazioni mafiosi viene giudicata come 'una operazione costruita dai parlamentari della destra e da membri del governo'.

In sostanza per Muzzarelli sarebbe in atto una strategia politica. Accusa gravissima anche nei confronti di un prefetto. Ma andiamo avanti. Muzzarelli alza ancora l'asticella. E sempre paventando una strategia messa in campo dal centro destra arriva a Modena dove anche anche alcune battute di politici locali meritano, come lui dichiara di avere fatto, di essere portate all'attenzione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto. 'Voglio mettere la questione al centro di una riflessione. Perché con il loro vittimismo mascherato e le loro azioni di potere vogliono inquinare i pozzi della democrazia e un sindaco non può girarsi da un'altra parte'. L'asticella si alza ancora. La gentilezza promessa dal candidato in quota PD Mezzetti, sembra non trovare casa nelle parole del sindaco. La strategia anti-democratica che il sindaco sembra volere dare come cosa assodata nell'azione del centro destra, spinge lo spinge anche oltre.



Richiamando l'attenzione sull'attentato incendiario del 2019 alla sede della Polizia Locale di Mirandola. e riferendosi al periodo pre elettorale, Muzzarelli afferma: 'Credo che dobbiamo alzare il livello di attenzione perché non succeda qui, come qualcuno mi ha detto, quello che è successo a Mirandola nel 2019'.



Ricordiamo che a Mirandola l'attentato incendiario ai danni della Polizia Locale, il 20 maggio 2019, pochi giorni prima delle elezioni comunali, provocò due morti, una anziana e una badante che abitavano nello stesso stabile del comando, fu opera di un giovane magrebino. Subito apparve frutto di una vendetta ma nulla che potesse ricondurre ad una matrice specifica e tantomeno di carattere politico.

Matrice che invece, per contro, non solo viene attribuita dal sindaco ma viene declinata sulle elezioni di Modena, come possibile rischio. 'Come mi ha detto qualcuno' - sottolinea il sindaco.



Cinque minuti davvero carichi di sospetti, pesanti accuse e malcelati scenari di eversione antidemocratica nel discorso del sindaco che invita la platea PD a non dare scontata la vittoria a Modena del centro sinistra. 'Anche se noi abbiamo candidati preparati e il centro destra è più diviso del centro sinistra, non diamo niente per scontato. Chi pensa che queste elezioni si possano vincere per inerzia vive sulla luna. La destra è forte, e noi non abbiamo ancora costruito un progetto politico alternativo a livello nazionale'



innesca lo dura reazione del sindaco Antonio Decaro che parla di «atto di guerra», ma il ministro replica che l'accesso agli atti non significa scioglimento. A tre mesi dalle elezioni, il consiglio comunale rischia, per sospetto di infiltrazioni mafiose, di concludere anticipatamente la sua vita naturale in base all'esito del lavoro della commissione di accesso nominata dal prefetto delle città. Se si dovesse arrivare a tanto il voto slitterebbe sino a 18 mesi.





vittima di una operazione costruita da parlamentari della destra, da membri del governo che vanno dal ministro dell'Interno a chiedere di intervenire su un Comune. Io credo che questo sia vergognoso. Vogliono colpire l'onestà e seppellire la legalità.

Don Ciotti, a proposito di don Ciotti, oggi ha dichiarato che questo è inquietante e inquietante perché è un momento molto delicato del nostro Paese. Non solo, Bari. Purtroppo ci sono diversi segnali. Oggi dobbiamo dire che questi segnali devono graffiare un po le nostre coscienze e porci delle domande. Alzare anche il livello di attenzione per avere le garanzie della stesse basi democratiche e di libertà.