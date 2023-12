Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per quanto riguarda il futuro candidato sindaco, tema molto dibattuto negli ultimi giorni, chiosa 'Spetta naturalmente al tavolo regionale, e se necessario a quello nazionale, prendere la decisione ultima; come Noi Moderati, se ci venisse chiesto di fare una proposta, non avremmo difficoltà ad avanzare il nome del nostro coordinatore provinciale Manuela Spaggiari: giovane donna, madre, lavoratrice, con una significativa esperienza politica alle spalle, sarebbe un candidato validissimo per l’intera coalizione'.