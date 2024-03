Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Molti negli ultimi anni se ne sono andati da Modena e il saldo di chi arriva e di chi parte è negativo. Come vi ponete di fronte a questa realtà?

Sarà cosi?

Sono 16 i punti che riassumono le proposte del Partito Democratico con l'obiettivo di farle diventare azioni di governo in caso di vittoria del candidato Mezzetti alle prossime elezioni.Punti quasi concettuali attraversati da un filo conduttore, che pone una obiettivo generale, ovvero quello di una città che deve essere a misura di giovani e di chi qui, vuole costruire il proprio futuro.'Il nostro obiettivo di programma parte proprio da questo. Vogliamo costruire una città sempre più per tutti. Giovani che vogliono costruire una famiglia, giovani che semplicemente vogliono staccarsi dai genitori, giovani studenti, lavoratori. Tenendo comunque conto del sempre maggiore numero dei nuclei famigliari con una sola persona. Per questo il tema della casa e dell'abitare è centrale e rappresenta per noi una priorità. Vogliamo potenziare ulteriormente l'Agenzia Casa e vogliamo dare vita ad un grande piano di Edilizia Residenziale Pubblica. Dobbiamo immaginare e costruire per Modena un nuovo modo di vivere e dell'abitare'.'Partiamo dal presupposto che sono una grande fonte di inquinamento e che grazie alla strategia della raccolta differenziata si è passati in pochi mesi dal 60% fino quasi a toccare picchi dell'80%. Nel comune di Modena ci sono state delle criticità, ma siamo stati i primi ad affrontarle e con un documento che abbiamo presentato all’Amministrazione abbiamo chiesto e ottenuto modifiche tra cui l'anticipo dell'orario di raccolta. Tutti insieme ci siamo messi in ascolto dei cittadini, delle loro esigenze e delle criticità che ci venivano sottoposte. E quando c'è stata la necessità abbiamo cambiato rotta, ma sempre tenendo fermo un obiettivo: consumare meno e raccogliere di più'.'Mi permetta intanto di di rivolgere una grande In bocca al lupo al candidato Claudio Tonelli e a tutte le forze politiche che lo sostengono. Rispetto al tema dei servizi il nostro obiettivo è quello di mantenere un'alta qualità, ma allo stesso tempo il rispetto dei diritti dei lavoratori. Proprio per questo tra le prime proposte che faremo ci sarò quella del salario minimo dignitoso per tutte le realtà partecipate dal Comune'.Gi.Ga.