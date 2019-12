Elezioni Regionali chi finanzia candidati? Ecco nomi e cifre del 2014

Le campagna elettorali costano, soprattutto quando l'esito è incerto. Ebbene, quanto stanno spendendo Bonaccini e Borgonzoni per la sfida in vista del 26 gennaio? Lo sapremo dopo le elezioni, quando i candidati saranno obbligati a depositare il nome dei loro finanziatori.Per ora possiamo solamente fare il quadro di quanto spese e di chi finanziò 5 anni fa la campagna elettorale dell'oggi ricandidato Bonaccini. Di questi nomi La Pressa ha dato conto quasi due anni fa , ma oggi alla luce della sfida in atto è opportuno ripresentare quelle cifre.Complessivamente per le elezioni 2014 Bonaccini incassò 99.612 euro, 20.313 euro arrivarono da persone fisiche, 79.299 furono invece contributi da terzi (aziende). Di questi 99mila euro solo 18.117 figurano tra le uscite.Eccole le aziende.1.(Gruppo industriale Maccaferri) di Bologna: 4.900 euro2.di Bologna: 4.900 euro3.di Bologna: 4.900 euro4.di Bologna: 4.900 euro5.(controllata Confindustria Ceramica) di Sassuolo: 10.000 euro6.(l'azienda macchine movimento terra di Galassini) di Modena: 5.000 euro7.: 1.000 euro8.di Fiorano: 7.000 euro9.di Santarcangelo: 4.999 euro10.di Parma: 2.000 euro11.di Parma: 4.000 euro12.di Parma: 5.000 euro13.di Felino: 1.000 euro14.di Collecchio: 1.000 euro15.di Langhirano: 3.000 euro16.di Monticelle Terme: 2.000 euro17.di Parma: 2.000 euro18.di Bologna: 4.950 euro19.di Modena: 500 euro20.di Mirandola: 250 euro21.di Parma: 4.000 euro22.di Modena: 1.000 euro23.di Modena: 1.000 euro. Qui è possibile invece recuperare le cifre relative ai consiglieri regionali modenesi (di tutti i partiti) eletti nel 2014.