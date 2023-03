Ente Parchi Emilia Centrale: l'ex consigliere Pd Serri è presidente

Oltre alla Serri, rappresentante della Comunità del Parco del Frignano (Alto Appennino Modenese), i membri del nuovo Comitato Esecutivo sono Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena; Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia; Giovanni Galli, rappresentante della Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina; Paolo Magnani, rappresentante della Comunità della Riserva naturale della Cassa d’espansione del Secchia e Mara Gombi, rappresentante della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana, quale membro aggiunto.Essi hanno dichiarato 'apprezzamento per la nomina della nuova presidente Serri, a cui va il pieno supporto per l’importante lavoro che attende l’Ente Parchi nei prossimi anni, oltre ad un ringraziamento al presidente uscente Giovanni Battista Pasini, per l’impegno profuso in questi anni alla guida dell’Ente'.'Buon lavoro a Luciana Serri, nuova presidente dell’Ente Parchi dell’Emilia centrale e grazie al presidente uscente Giovanni Battista Pasini, per l’impegno profuso in questi anni alla guida dell’ente. Conosco Luciana da tanti anni e so con quale serietà e dedizione affronta ogni esperienza professionale, oltre alla grande esperienza di amministratrice locale, sia come sindaca che come consigliera regionale. A Pasini va poi il mio particolare ringraziamento, perché non ha mai fatto mancare il proprio supporto e il proprio contributo, sempre volto al miglioramento del territorio e alla sua valorizzazione'. Con queste parole Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, commenta la nomina.