'Errori programmazione Ausl, in provincia di Modena sei opere strategiche rimarranno al grezzo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le case della comunità diavranno parti al grezzo. Nel capoluogo del Frignano sarà avviato il primo stralcio che ricomprende una superfice pari 550 mq, mentre saranno lasciati al grezzo una superficie pari a 775 mq, ben oltre la metà.invece, ‘salta’ il secondo piano ed il tetto per i quali saranno realizzate solo le strutture non realizzando le finiture e l’impiantistica. A San Felice sono escluse dalle opere tutte le finiture interne dell’ala est, comprese le finestre esterne lasciando un piano al grezzo.

A Vignola salta una porzione del secondo piano della struttura, ovvero una porzione dell’area Materno-Infantile, alcuni uffici e gli spogliatoi.



Anche quella di Castelfranco subirà dei tagli nell’intervento di ristrutturazione, in particolare slitteranno il rinnovo dell’ex Punto di Primo Soccorso e degli ambulatori.



Così come la struttura di Fanano avrà interventi minori ed, infine, anche l’ospedale di comunità di Modena sarà ridimensionato: “verranno lasciate al grezzo le finiture edili ed impiantistiche interne, in alcune aree circoscritte della struttura, in particolare la zona uffici ed alcuni ambulatori e servizi, ed alcune parti esterne, che pur utili per un’offerta sanitaria migliore, non sono vincolanti per l’autorizzazione al funzionamento, che potrà avvenire una volta completati e collaudati i lavori dello stralcio funzionante.”



'In Provincia – ricorda Platis – avevo chiesto più volte i verbali della CTSS in cui l’Ausl aveva annunciato ai sindaci questi tagli senza trovare una sola parola messa nero su bianco.



Invece, dai documenti recuperati dalla Consigliera Castaldini, il quadro è estremamente chiaro da diversi mesi. Come mai allora il PD e l'Ausl hanno minimizzato ed omesso questi dati? Visto che il Governo ha abbondantemente integrato le risorse locali siamo davanti ad un errore di programmazione?'





'A livello regionale ad oggi restano incomplete, al grezzo per intenderci, diverse aree in 16 case della comunità e OSCO, che per mancanza di risorse non verranno terminate. Questi sono i progetti approvati dalla Regione e inviati a Roma, con i quali la Regione ha comunicato quali parti non verranno completate' - afferma Castaldini.



Parliamo di:



Provincia di Rimini:

Casa della comunità di Bellaria (RN)

Casa della comunità di Riccione (RN)

Ospedale di Comunità di Rimini





Provincia di Forlì Cesena

Casa della comunità di Castrocaro (FC)

Casa della comunità di Cesenatico (FC)

Casa della comunità di Forlì (FC)

Nuovo padiglione Morgagni Forlì

Ospedale di Comunità di Novafeltria (FC)





Provincia di Ravenna

Casa della comunità di Faenza (RA)

Casa della comunità di Lugo (RA)

Casa della comunità di Ravenna





Provincia di Ferrara

Casa della comunità di Ferrara

Ospedale di Comunità di Ferrara





Provincia di Modena

Casa della comunità di Castelfranco Emilia (MO)

Casa della comunità di Pievepelago (MO)

Casa della comunità di San Felice sul Panaro (MO)

Casa della comunità di Vignola (MO)

Casa della comunità di Pavullo sul Frignano (MO)

Ospedale di Comunità di Modena





Provincia di Parma

Casa della comunità di Parma

Casa della comunità di Fidenza (PR)

Ospedale di Comunità di San Secondo (Fidenza)

Nuovo polo materno infantile (Parma)









'È una querelle che va avanti da mesi, alle mie richieste di chiarimento dati e progetti alla mano, è sempre stata data una risposta che ributtava la palla in avanti a intenzioni future. Ma, va detto, addirittura ero stata smentita sul fatto che ci fossero delle strutture al grezzo.

Peccato che per 22 progetti messi neri su bianco, dalla relazione portata a Roma, e autorizzati, ci sono interi piani lasciati al grezzo.

Sia chiaro, le Case della comunità funzioneranno e rispondono ai requisiti minimi strutturali, o almeno probabilmente risponderanno, dato che per ora non ci sono i soldi per arredi, macchinari e materiale medico, che invece fanno parte del target Pnrr. (anche questo indicato nei progetti allegati).

Ma la cosa che è davvero sorprendente è che 16 case della comunità, 5 ospedali di comunità e anche la nuova ala del Morgagni di Forlì avranno delle aree, a volte degli interi piani, lasciate a grezzo.



Muri perimetrali e dentro niente, non un lettino, non un ambulatorio, non una parete, non un impianto.



Parliamo di:



Provincia di Rimini:

Casa della comunità di Bellaria (RN)

Casa della comunità di Riccione (RN)

Ospedale di Comunità di Rimini





Provincia di Forlì Cesena

Casa della comunità di Castrocaro (FC)

Casa della comunità di Cesenatico (FC)

Casa della comunità di Forlì (FC)

Nuovo padiglione Morgagni Forlì

Ospedale di Comunità di Novafeltria (FC)





Provincia di Ravenna

Casa della comunità di Faenza (RA)

Casa della comunità di Lugo (RA)

Casa della comunità di Ravenna





Provincia di Ferrara

Casa della comunità di Ferrara

Ospedale di Comunità di Ferrara





Provincia di Modena

Casa della comunità di Castelfranco Emilia (MO)

Casa della comunità di Pievepelago (MO)

Casa della comunità di San Felice sul Panaro (MO)

Casa della comunità di Vignola (MO)

Casa della comunità di Pavullo sul Frignano (MO)

Ospedale di Comunità di Modena





Provincia di Parma

Casa della comunità di Parma

Casa della comunità di Fidenza (PR)

Ospedale di Comunità di San Secondo (Fidenza)

Nuovo polo materno infantile (Parma)