'Noi di Alternativa Popolare chiediamo una politica estera e di difesa comune, così come anche quella energetica perchè non possiamo più dipendere dal gas russo e dalle batterie al litio cinesi - afferma Bosi -. Il nostro partito fa parte integrante della grande famiglia del Partito Popolare Europeo che promuove l'economia sociale di mercato, la centralità della persona e della famiglia, la sussidiarietà e la libertà di educazione perchè senza educazione non c'è futuro. Per dare maggiore forza, quindi, al Partito Popolare Europeo in Italia occorre votare e sostenere Altenativa Popolare che in Italia lo rappresenta e che lavora affinchè l'Unione Europea possa aiutare sempre di più i cittadini europei a vivere nella pace e nella libertà'.