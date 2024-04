Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho accettato la candidatura alle europee, offertami dal mio partito, per avere l’occasione di rappresentare anche in Europa quelle idee e quei valori che ho portato avanti con coerenza fedeltà e coraggio' - afferma Bargi. 'L’obiettivo è quello di restituire sovranità al nostro Paese, nell’interesse dei cittadini e del mondo produttivo dell’agricoltura, messi a dura prova dalle politiche ideologiche fatte in Europa negli ultimi anni' - chiude Occhi.'Con questi candidati, pienamente rappresentativi del nostro territorio, la Lega si propone come forza di cambiamento anche in Emilia per l’Europa. Un’Europa che ha bisogno di più territorio e di meno imposizioni sbagliate dall’alto. Un’Europa che dobbiamo cambiare per scardinare un sistema di vessazione per i nostri territori - afferma il segretario Matteo Rancan -. Una nuova Europa, più forte, senza Ursula von der Leyen , può dare una reale spinta di crescita per l’Emilia. Grazie a chi si è messo a disposizione, grazie ai tanti elettori che ci sostengono'.