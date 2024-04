Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho accettato con piacere la proposta di candidatura per Alleanza Versi Sinistra nelle prossime elezioni Europee. Il ruolo dell'Europa è fondamentale per le politiche ambientali, per garantire giustizia sociale e per la pace. Senza una politica europea forte sarà impossibile contrastare la crisi climatica, dare opportunità di lavoro e realizzazione ai giovani, mentre sul fronte sicurezza e pace bisogna interrompere tutti i conflitti e riconvertire gli investimenti nella produzione di armi verso politiche di tutela della salute e di occupazione green' - afferma la Filippi.