Evaso da Castelfranco: rintracciato e arrestato nel Varesotto Elia Del Grande

Elia del Grande, il 50enne allontanatosi dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia sul quale pende una condanna a 30 anni per l'omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Comune di Cadrezzate, suo paese d'origine in provincia di Varese.

I carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano lo hanno arrestato all'interno di un'abitazione. A Cadrezzate Del Grande ha ancora delle proprietà immobiliari.

Proprio qui il 7 gennaio 1998 sterminò la famiglia. Per quella che fu definita 'la strage dei fornai', l'intera famiglia lavorava nel forno di proprietà sempre a Cadrezzate, Del Grande fu condannato a 30 anni in via definitiva.