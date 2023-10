'Ex Amcm, dopo 20 anni un ritorno al passato, occasione persa per la città'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ancora una volta due pesi e due misure nei confronti del commercio del centro storico? Pare proprio di si, visto che allo stato attuale l'unica formula per non pagare o pagare meno il parcheggio in un'area che era gratuita sarà in futuro quella di fare spesa nel supermercato a marchio'.commentando la presentazione dei lavori di ricostruzione di una parte del comparto ex Amcm di Modena. Diversi i punti critici evidenziati. Tra questi il 'danno e la beffa legati al fatto che sulla base dell'accordo preso con Modena Parcheggi il Comune di Modena continuerà a pagare una parte consistente per la gestione annuale delle aree, e compensando addirittura dei mancati introiti la stessa società per il fatto che per un altro periodo di tempo i parcheggi non genereranno profitti. La giunta è come Robin Hood al contrario.

Continua a togliere ai cittadini per dare a Modena Parcheggi. Chiediamo che sindaco e giunta, al termine delle passerelle propagandistiche, vengano in Consiglio a spiegare i termini, le ragioni e la sostenibilità economica di una scelta che così penalizzerà doppiamente, sia in termini di servizi offerti sia in termini di risorse pubbliche, i cittadini ed i commercianti del centro storico che vedranno aprire tra poco un supermercato che godrà di condizione agevolate di cui nessun commerciante e nessun residente comune della zona potrà godere' - conclude il capogruppo Forza Italia Modena