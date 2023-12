'Ex Amcm, ennesimo taglio del nastro pre elettorale per nascondere il degrado'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La zona ex Amcm appare già in stato di abbandono. Una desolata colata di cemento con alcune striminzite aiuole ora soffocate dai cantieri che ancora predominano la zona. Scheletri di bicicletta, i soliti monopattini usa e getta, scritte sui muri di cemento appena alzati. Questo è quello che si presenta agli occhi di chi si trova ad attraversare la zona - continua Elisa Rossini -. E il parcheggio sotterraneo vuoto segno del fallimento del tanto sbandierato e promesso ripristino dei parcheggi ad uso dei residenti e di chi lavora in particolare in centro storico. Parcheggi che, ricordiamolo, dal 2017 erano gratuiti e prima erano accessibili con 2 euro al giorno'.

'Chiamare questo luogo desolato e cementificato “Parco della creatività” non è altro che una beffa ai danni dei cittadini. L’unico elemento creativo che è visibile è la scritta “occupare è giusto” che campeggia su un muro grigio che si erge su pavimento grigio a cui si accede accolti da un albero nero e senza foglie. Lo specchio della visione che la giunta ha della città. Così come l’unico elemento verde è dato da aiuole soffocate dai cantieri e sacrificate sull’altare di chi ha troppa fretta di tagliare nastri inaugurali e l’unico elemento di mobilità sostenibile è rappresentato da una bicicletta e da un monopattino abbandonati. E’ questa la città “green sana e antifragile” di cui si parla nel piano urbanistico generale approvato nel corso di questa consigliatura?', conclude Elisa Rossini.