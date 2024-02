Ex pro latte, dal Comune di Modena due incontri in contemporanea

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ipotesi, quella delle palazzine, che i comitati della Sacca rispediscono al mittente, chiedendo di 'realizzare un grande parco pubblico all'ex Prolatte, unito all'attuale di via Gerosa'. Tornando al 5 marzo, sulla chat di quartiere Pro Rione Sacca c'era chi suggeriva 'Esiste la grande sala della polisportiva Sacca, ma il Comune sceglie una saletta a Sant'Anna dalla capienza massima di 50 persone', e chi faceva notare che 'il sindaco non viene alla Sacca da 2 anni'. Il riferimento è all'assemblea infuocata del marzo 2022 al Palaroller della Sacca sul tema del polo logistico Conad. Serata che il sindaco abbandonò fra le critiche.



E così, dopo le proteste dei comitati per un dibattito in una sala più grande, dal Comune arriva un altro appuntamento in programma la stessa sera del 5 marzo alla Palazzina Pucci di via Canaletto lontana poco più di 1 km da quella di Sant'Anna.



Una scelta inusuale: a Sant'Anna alle 20.30 parlerà il sindaco Gian Carlo Muzzarelli insieme a Barbara Nerozzi, ingegnere e dirigente del Comune, per illustrare l'ampliamento della Cpc; mentre alle 20.45 alla Palazzina Pucci ci sarà l'assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli, Carmen Sagliano, neo assessore ai quartieri, con Giovanni Gobbi presidente del Quartiere 2 e Maria Sergio, dirigente comunale del settore Pianificazione del territorio. Quest'ultimi parleranno dei 'Cantieri di rigenerazione urbana e gli scenari di recupero dell'area ex Prolatte'. Lavori collegati anche all'ampliamento CPC.



Ma oltre alla doppia serata, c'è anche il tema del doppio utilizzo delle sale. Se per i privati la palazzina Pucci ha un costo di 182 euro per l'uso sotto le 8 ore, e di 14 euro/ora per la saletta Botti a Sant'Anna; il Comune può avvalersi dell'agevolazione gratuita delle sale 'in caso di iniziative organizzate direttamente o fatte proprie dal Quartiere oppure dall'Amministrazione Comunale'. Agevolazione che ha comunque un costo indiretto per le casse pubbliche. 'Non si capisce perché si debbano fare due assemblee per lo stesso argomento', commenta il Comitato Villaggio Europa.

