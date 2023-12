Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Accolgo con favore ed entusiasmo la decisione del collega Pelloni, anche a conferma del coerente lavoro svolto fino ad oggi - afferma il Consigliere Marco Mastacchi, capogruppo di Rete-Civica -. La sua esperienza in qualità di amministratore prima e di sindaco poi, lo collocano naturalmente nell’area del civismo che noi rappresentiamo: il bene comune e l’interesse dei cittadini al di là di posizioni ideologiche'.'Da sindaco di Vignola mi sono occupato di temi molto concreti, cose di cui le persone avevano bisogno e che mi segnalavano. La militanza in un partito è lontana da questo, ci sono logiche e dinamiche che non considerano la realtà e i suoi bisogni e che non condivido più. La decisione di entrare in Rete Civica segue questo desiderio: ritrovare la coerenza tra il dire e il fare, che mi sembra siano prioritarie per i civici del nuovo gruppo' - commenta Simone Pelloni.Pelloni a Modena ha partecipato alla nascita del movimento civico Noi per Modena