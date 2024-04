Il Presidente Poggi blocca la mozione della minoranza e sospende la diretta: finale con sorpresa nell'ultimo Consiglio Comunale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Siamo intorno alle 18,00 e il dibattito aperto sul documento volge ormai al termine con le dichiarazioni di voto. La parola passa alla minoranza. Il consigliere di Fratelli d'Italia Elisa Rossini parla a nome di gruppi di centro destra e annuncia che in dissenso alla decisione di non ammettere alla discussione il proprio documento i gruppi usciranno dall'aula al momento del voto.

Scende il silenzio. Le minoranze escono dall'aula. Poco dopo anche il sindaco esce dall'aula, non prima di avere sussurato qualcosa all'orecchio del presidente del consiglio che senza dichiarato motivo comunica una pausa nella seduta. Il suo microfono rimane acceso. Sguardo nel vuoto, poi la decisione. Chiede di disattivare la diretta streaming che consente la visione del consiglio via web al pubblico. Inizia a parlare commentando criticamente il gesto della minoranza: 'Grave ed inopportuno rivolto a me che mi assumo la responsabilità del fatto che la mozione non sia stata discussa. L'ho detto e lo ribadisco. I consiglieri potranno agire nei miei confronti con gli strumenti consentiti se credono davvro che la mia scelta abbia leso il loro diritto'