Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fabbri è alla sua prima esperienza in Consiglio comunale. Alle elezioni del 2019 aveva ottenuto 220 preferenze nella lista del Pd. È sposata e ha tre figli.Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena, si è specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli a Bologna. Ha lavorato come dirigente medico nei diversi ospedali modenesi e ha avuto esperienze professionali anche all’estero, a Parigi e a Copenhagen. È impegnata nell’Associazione medici per l’ambiente Isde “nella consapevolezza – spiega Fabbri – che per garantire la salute dei cittadini è essenziale promuovere l’attenzione per gli stili di vita, per una corretta alimentazione e per la tutela dell’ambiente in cui viviamo”.