Fauci smentisce Draghi: 'Con variante Delta vaccinati sono contagiosi'

'Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei vaccinati che si infettano, un evento non comune ma che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate. Due mesi fa, il livello di virus nelle mucose di un soggetto vaccinato era nettamente inferiore: ora la variante Delta ha cambiato totalmente lo scenario'. A usare queste parole è stato il professor Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden a commento delle nuove linee guida dei Centers for disease control, che hanno raccomandato l'uso di mascherine al chiuso anche per vaccinati negli Usa. Insomma, nelle mucose delle persone vaccinate che vengono contagiate da un’infezione di Delta nonostante il vaccino, è esattamente lo stesso livello di carica virale presente in una persona non vaccinata che è infetta'È una bestia diversa dal Covid iniziale – ha detto la direttrice dei Cdc, Rochellewalensky – per la sua contagiosità. Dopo le ultime indagini epidemiologiche sappiamo ormai con certezza che la Delta si comporta in modo diverso rispetto ai ceppi passati. Le persone vaccinate possono reinfettarsi e possono trasmettere il virus'.Parole che ovviamente smentiscono quelle usate pochi giorni fa da Mario Draghi per giustificare l'introduzione del Green Pass. 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori - aveva detto Draghi. Oppure, fai morire: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore'. Fauci ha spiegato che le cose stanno così sia per i vaccinati che per i non vaccinati.