Fdi: 'Carpentieri e Venturelli offendono agenti della polizia locale'

hanno fatto sobbalzare sulla sedia anche il sindacato della polizia locale Sulpl.'A differenza di quanto mistificato dai due esponenti della sinistra locale - prosegue Negrini -, le mie dichiarazioni, facilmente riscontrabili, vertevano sulla richiesta di dismissione di determinati servizi che quotidianamente impegnano risorse in attività istituite in periodi storici molto lontani da quelli che sono i tempi attuali - e non credo sia necessario dover specificare che, chiaramente, la polizia locale non può sostituire nessun corpo nazionale.Tale operazione consentirebbe agli agenti, adesso male impegnati, di fungere da ulteriori risorse in termine numerico e pratico nelle tante già presenti attività del Corpo della Polizia Locale volte al presidio del territorio e al contrasto alla criminalità'.'Se agli attacchi goffi e spesso fuori tema lanciati dal segretario Venturelli siamo abituati e spesso ci divertono anche, rimaniamo invece attoniti nel leggere che il capogruppo e responsabile sicurezza del Partito Democratico Carpentieri reputi - cito testualmente - “una cosa seria la sicurezza dei cittadini che deve pertanto essere affidata a Polizia e Carabinieri”. Parole che oltre a buttare fango mettendo in discussione la serietà dell’operato della PL, offendendo chi quotidianamente veste la divisa e alimentano uno stereotipo che invece andrebbe combattuto (anche informando di più i cittadini dei risultati che quotidianamente vendono raggiunti dai nostri agenti) che vede la Polizia Locale rilegata ai compiti riservati ai vecchi vigili urbani'.

'Dichiarazioni fuori luogo che la dicono molto lunga anche sulla conoscenza da parte di Carpentieri e Venturelli dei nuclei che compongono la Polizia Locale, degli interventi e delle attività congiunte, quotidianamente svolte, che vedono la collaborazione tra la stessa Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Attività che - informiamo il capogruppo Dem - oltre ad aver riscontrato importanti successi, sono presenti anche nell’accordo ‘Patto per Modena sicura’ siglato dal Comune e dalla Prefettura. Delle due l’una: o i due esponenti pensano che l’accordo con la Prefettura metta in campo forze non idonee, oppure non hanno nemmeno letto i vari articoli che compongono il Protocollo. Comprendiamo la difficoltà di commentare il lavoro del Governo ammettendo che la visita del Ministro dell’Interno ha di fatto cestinato le polemiche inutili e la narrazione che veniva fatta dalla sinistra locale di un governo lontano dalle esigenze dei modenesi, ma arrivare ad offendere chi rappresenta la città è inaccettabile. Infine Invitiamo il Sindaco a intervenire prendendo le distanze da queste affermazioni che gettano discredito sui requisiti e sulla preparazione di un intero Comando', conclude Negrini.