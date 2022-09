Fdi: 'Casa popolare subaffittata a Modena, su Rete4 vicenda indegna'

Sul servizio andato in onda su Rete Quattro alla trasmissione “Fuori dal Coro” martedì sul tema delle case occupate e con il nuovo caso modenese, intervengono gli esponenti modenesi di Fdi.'Rimaniamo basiti nel vedere le immagini di una gravità inimmaginabile mandate in onda - affermaresponsabile regionale organizzativo di Fratelli d’Italia - Viene mostrato come uno straniero di origini marocchine, intestatario di un alloggio popolare sito in via del Veronese, utilizzi lo stesso subaffittandolo a 5 persone a 150 euro mensili a posto letto da più di un anno. Lo stesso sgomento nel sapere che nonostante sia titolare di casa popolare occupi non pagando da mesi l'affitto di un altro appartamento, anch’esso subaffittato per la cifra di 200 euro a posto letto mensili. Ci domandiamo come sia possibile. Ci domandiamo anche chi vigili sulle assegnazioni degli alloggi popolari e cosa abbia da dire il sindaco su questa vicenda.Sul tema interviene anchePresidente Provinciale di Fratelli d’Italia: 'Ciò che avviene in questa città è diventato imbarazzante e avvilente per tutta la nostra comunità: ciò che colpisce è il silenzio e il lassismo della nostra amministrazione - continua Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia -. La giunta Muzzarelli è a conoscenza del problema da almeno due mesi, da quando fratelli di Italia ha presentato un’interrogazione. In quella sede l’assessore Pinelli ha confermato che durante i controlli della Polizia locale, l’assegnatario non era mai stato trovato nell’abitazione: ci si chiede quindi che cosa deve accadere prima di avere soluzioni decise e serie da parte di un’amministrazione che in tante occasioni ha dato dimostrazione di non occuparsi dei problemi dei modenesi'.“Come mai questo soggetto non è stato sgomberato subito dall’appartamento della signora se era già destinatario di un alloggio popolare? - commenta infine, responsabile dei giovani del partito di Giorgia Meloni -. Possibile che nessuno lo sapesse? Inoltre come è avvenuto che nessuno si sia accorto che questo signore subaffittasse un alloggio popolare mentre lui se ne stava beatamente in un altro continente? Queste domande non le poniamo al vento ma a questa amministrazione che continua imperterrita nella narrazione per cui in città tutto è sempre sotto controllo. Dopo aver trasformato l’insicurezza in percezione, le baby gang in ragazzi frustrati, attendiamo fiduciosi una reinterpretazione da parte del sindaco anche di questo episodio. Eppure basterebbe poco per fare un bagno di umiltà e provare ad evitare figuracce alla nostra città su reti televisive nazionali'.