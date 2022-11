Fdi: 'Modena, lampioni accesi in pieno giorno: la città degli sprechi'

Mentre per risparmiare sulle bollette si cerca di tagliare dove possibile, luminarie di Natale del Centro comprese, i lampioni rimangono accesi da Vittorio Emanuele a via Canalino.'Diversi cittadini quest’oggi hanno segnalato a Fratelli d’Italia come in un periodo di bollette salate il centro storico sia rimasto illuminato fin verso le 14. Una gran bella beffa se si pensa che giusto pochi giorni si discuteva sul come poter tenere le luci di Natale in città mantenendo contenuti i costi, ancor di più se pensiamo che di notte, a volte, quando si cammina per strada le vie sono totalmente buie - afferma Lorenzo Rizzo, presidente provinciale dei giovani di Fratelli d'Italia -. Così accade che se da un lato si chiede a modenesi ed imprese di fare sacrifici e risparmiare luce e gas, dall’altro numerosi lampioni rimangono accesi in pieno giorno in barba agli aumenti da capogiro'.