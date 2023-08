Fdi: 'Presidente Bonaccini, avete una neo mamma e un bimbo sulla coscienza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













parto avvenuto in auto per una donna che si stava recando a Modena da Mirandola e sulla perdurante chiusura del punto nascita di Mirandola interviene il consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri.'Questa sinistra non solo ha abbandonato al proprio destino i propri cittadini, ma non riesce proprio a trovare uno straccio di coerenza tra ciò che dice e ciò che purtroppo non fa. Non so se sono più arrabbiato o sconsolato - continua Tagliaferri - nell’apprendere questa notizia. Sperando che non vi siano complicanze sia per la madre che per il bambino, mi chiedo in quanto accaduto dove sia la coerenza dell’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, del presidente Bonaccini e di tutto il Pd che con il loro silenzio testimoniano perfettamente l’imbarazzo che sta cogliendo il centrosinistra nell’ammirare il frutto della propria incuria, menefreghismo e sciatteria'.Il caso per Tagliaferri è l’ennesima riprova del totale fallimento di un’intera classe dirigente che negli anni non ha diretto alcunchè e ha lasciato andare le cose allo sfascio attuale.'Che i punti nascita non riaprano mai più sotto questa giunta e con questa maggioranza - continua il consigliere regionale - lo sanno ormai anche i sassi, ma nessuno di questi politici che si sentono superiori a tutto e tutti ha il coraggio di ammetterlo. La sanità regionale è sommersa dai debiti e oltre alle polemiche nei confronti del governo nazionale non riesce a mettere in piedi nulla di operativamente credibile se non una pseudo-riforma che non ha altra funzione se non applicare tagli selvaggi a tutto il comparto'.Per Tagliaferri, infine, il tema della sanità negata e delle sterili polemiche inscenate per scaricare le responsabilità della Regione, si accompagna ad un altro tema di stringente attualità.



'Purtroppo lo schema applicato da Bonaccini e dal suo Pd è all’insegna del lassismo e immobilismo più completo. Mentre il Presidente della Giunta passa il suo tempo a lamentare fondi e attenzioni nel tentativo di nascondere le proprie responsabilità, si continua a dire che il centrosinistra non lascia indietro nessuno. Bene Presidente Bonaccini, da stasera avete una neo mamma e un bambino sulla coscienza e chissà quanti altri casi si potranno citare. Più o meno lo stesso comportamento che avete colpevolmente applicato nella cura del territorio. In attesa che troviate uno straccio di dignità e coerenza, speriamo che anche in campo sanitario non si debba commentare la stessa emergenza che ha toccato la nostra Romagna'.