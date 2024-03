Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena zona 30, porta a porta integrale, infrastrutture, nuovi insediamenti, gestione di alcuni dossier delicati come quello relativo al quartiere Sacca: sono solo alcuni dei temi maggiormente importanti per il futuro della città e sui quali le forza del cosiddetto ‘campo largo’ hanno idee e sensibilità totalmente diverse, senza dimenticare le numerose poltrone che sono state prenotate a vario titolo da tanti aspiranti candidati sindaci messi in un angolo da un’imposizione del partitone. A farne le spese potrebbe essere ancora la nostra città che sara ancora più sola e senza idee perché a sinistra si sono inventati il termine ‘campo largo’ che, tradotto in italiano, significa grande ammucchiata con il solo proposito di battere le ‘destre’', conclude Pulitanò.