Festa polizia locale, Negrini: 'Sempre al servizio dei modenesi'

cerimonia per il 164’ anniversario dalla fondazione del corpo di Polizia Locale di Modena.'Ringrazio gli uomini e le donne che compongono la Polizia Locale per quello che quotidianamente fanno solo nell’interesse della città. Li ringrazio nella consapevolezza che molto spesso hanno dovuto lavorare mettendo davanti il coraggio e la volontà di essere sempre al servizio dei modenesi. Ritengo che il corpo di Polizia Locale sia un punto cardine nella gestione della Modena del futuro, nella convinzione che occorre stare al passo con i tempi che vedono una criminalità molto modificata a cui deve seguire una pronta risposta che garantisca la sicurezza in primis degli agenti, così che sempre più incisivo sia il loro ruolo.

Grazie per quello che fate e grazie per come lo fate a nome mio e del centrodestra che sarà sempre dalla parte di chi sceglie di mettere il bisogno della collettività prima del bisogno personale, cosa che spesso accade a chi porta la divisa'.



'Occorre modificare la gestione del corpo, facendo in modo che tutti gli agenti abbiamo la giusta strumentazione per poter difendere se stessi e i cittadini con maggiore sicurezza e che abbiano le mansioni per le quali sono nati, cosa che renderebbe il loro lavoro più centrale nella lotta alla criminalità, senza sprecare la loro preparazione in compiti che possono essere tranquillamente svolti da altre figure, per i quali sarebbe opportuno aprire un dialogo costruttivo col mondo dei volontari per i quali deve essere altrettanto garantita la sicurezza: sono una risorsa, ma non possono essere impiegati in prima linea nella lotta alla criminalità' - ha concluso Negrini.