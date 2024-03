Fials, lettera aperta al sindaco di Modena: 'Sanità modenese in condizioni disperate, ci ascolti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale vuole lanciare l’ennesimo grido d’aiuto sulle condizioni disperate in cui versa la sanità Modenese. Troppe sono le carenze di organico delle figure sanitarie, in particolare infermieri e OSS, ma anche autisti d’ambulanza, tecnici di radiologia, ostetriche e chi più ne ha più ne metta, che spiccano nell’elenco delle “assenze” sulle due Aziende sanitarie. Inutile ricordarle e ricondurla anche alle sue responsabilità in materia e mi creda, sono ben consapevole che i primi a doversi sobbarcare le mie lagnanze dovrebbero essere i due Direttori Generali interessati, che per altro sono in attesa di incontrare, ma ho pensato fosse doveroso coinvolgerla se non altro perché, dove nulla può il fragore dirompente della protesta, le parole scandite con lo stesso linguaggio, quello più sommesso della politica, possano giungere con maggiore efficacia e cogliere nel segno. Dott.

Muzzarelli, un tempo i nostri ospedali erano eccellenze, facevamo scuola, la nostra sanità regionale era il porto sicuro a cui i disperati provenienti da regioni meno virtuose delle nostre potevano approdare, certi che avrebbero trovato riparo e soccorso. Cosa ci sta succedendo? Non cada anche lei in banali considerazioni da scaricabarile, la prego, sappiamo benissimo che le colpe non risiedono troppo lontano da noi, ma, a mio modesto parere, trovano origine in una serie di scelte a dir poco discutibili compiute a livello Regionale dall’assessore Donini:



- La nascita dei CAU, che avrebbe dovuto sollevare i Pronto Soccorso da una serie di prestazioni “meno gravose” per favorire il ”decongestionamento” dei pazienti meno gravi in attesa;