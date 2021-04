Figli a casa da scuola: padre no mask sarebbe 'postino' di Bonaccini

È stato fotografato senza mascherina a un presidio 'no-mask' in un parco della città, insieme al figlio piccolo, come poi verbalizzato dalla Polizia locale. E' per questo che entrambi i suoi figli piccoli, che frequentano in città un asilo nido e una scuola materna, sono stati dimessi ( come riportato da La Pressa ). Secondo la Agenzia Dire, inoltre, ci sarebbero buone probabilità, come emerge dai controlli in ambito scolastico, che il papà in questione possa essere uno dei due 'postini' che hanno consegnato in questi giorni il pacco con i pannolini sporchi a casa del presidente della Regione Stefano Bonaccini, a Campogalliano.