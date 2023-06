Figliuolo commissario, la Lega irride il Pd: ‘Piddini si mettano cuore in pace’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Una scelta equilibrata e ragionata. Bene il Governo che in tempi utili ha indicato l’uomo giusto al posto giusto. Crediamo che il generale Francesco Paolo Figliuolo saprà affrontare il tema della ricostruzione post alluvione in modo serio ed equanime, nella massima trasparenza e senza sbandamenti ideologico politici, ascoltando tutte le esigenze in campo e dando risposte adeguate ai veri bisogni dei territori e di chi ha subito i maggiori danni. A Figliuolo il nostro ringraziamento, tutto l’appoggio possibile e i migliori auguri di buon lavoro'. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

'Ai piddini delusi consigliamo invece di mettersi il cuore in pace e di collaborare con il neo-commissario nella massima trasparenza. Fa sorridere la frustrazione e la rabbia esternata da esponenti Dem per la mancata scelta del presidente Stefano Bonaccini a commissario alla ricostruzione.



Incredibile che non comprendano che la nomina di Figliuolo è avvenuta nei tempi previsti. Prima c’era la necessità di superare l’emergenza, gestita come commissario da Bonaccini che, tra l’altro, non sembra aver brillato nell’incarico. Ora è il momento della ricostruzione che certamente non avrebbe potuto essere gestita da chi non è mai stato super partes, guidato com’è da interessi politici di parte. Ai piddini rispondo che sarebbe ora che anche loro facessero la propria parte a fronte delle carenze strutturali della Regione Emilia-Romagna che amministrano ininterrottamente da troppo tempo. Mentre il Pd continua a essere tutto fumo e poca sostanza, c’è finalmente chi governa l’Italia con intelligenza, lungimiranza e concretezza'.